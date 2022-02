Capo Verde chiama Forlì: "Pandemia, la situazione è drammatica. C’è grida per la fame"

Capo Verde chiama Forlì. Attraverso Pierantonio Zavatti, il sacerdote capoverdiano Paulo Borges Vaz ha lanciato un ulteriore appello per i poveri della sua parrocchia che vivono una situazione sempre più drammatica. Ringraziando l'associazione Amici di padre Paulo, che "dimostra da molti mesi interesse e solidarietà di cui siamo molto grati", Borges Vaz spiega che "la pandemia, che ogni giorno causa ancora numerosi contagi e decine di morti, è diffusa soprattutto nelle isole di Sal, di Santiago e di Sao Vicente, in cui io sono il pastore di una parrocchia di migliaia di abitanti nel capoluogo Mindelo. Ma non è meno drammatica la fame, che colpisce duramente la maggioranza delle famiglie. C’è gente che grida addirittura per la fame. E’ particolarmente penosa la condizione delle famiglie numerose. Purtroppo è ancora lontana la ripresa del turismo e quindi dell’occupazione, ridotta a una piccola parte della popolazione",

"La Caritas parrocchiale e il volontariato (appoggiato dagli scout) cercano di distribuire ai più bisognosi il cibo che possiamo procurarci e acquistare grazie al vostro aiuto, ma vi assicuro che diverse famiglie devono limitarsi a bere il tea la sera per ingannare lo stomaco prima di andare a riposare - prosegue Borges VazAumentano i conflitti familiari e anche le violenze domestiche, oltre ai furti e ad altre forme di delinquenza. Le ristrettezze e la paura del domani rendono più difficile anche la solidarietà di chi ha qualcosa di più degli altri, ma con il nostro impegno riusciamo a coinvolgere abbastanza la comunità. In occasione della messa domenicale si possono trovare in chiesa, oltre a un piatto caldo, alimenti di prima necessità (come sacchetti di riso), ma anche il loro costo è cresciuto di circa il quaranta per cento. Noi pastori ci limitiamo in tutti i consumi a quelli che può permettersi la maggioranza della gente, e questo comportamento rende più credibili noi e la fede cristiana che cerchiamo di testimoniare". Per il sostegno all’azione di solidarietà dell’associazione sopra accennata, si può inviare un contributo in Banca Intesa San Paolo intestato a AMICI di padre Paulo e di Cabo Verde – OdV. IBAN. IT55 T030 6909 6061 0000 0179 781; Causale: offerta di .............................per p. Paulo e i poveri della parrocchia di Sao Vicente.