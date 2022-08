Come le star del calcio, un pezzo da collezionismo: una figurina speciale per Secondo Casadei

Ci sarà una grande sorpresa per "Cara Forlì", la due giorni di musica che omaggia il maestro Secondo Casadei, Forli e la Romagna in Piazza Saffi il 3 e 4 settmbre con Iva Zanicchi, Morgan e gli Skiantos, tra gi altri. Uscira’ infatti la prima figurina ufficiale del grande maestro Secondo Casadei: la figurina solidale, a cura di Figurine Forever, sarà la Fumetto Card numero 24 (card non adesiva più cartolina), realizzata dalla giovane fumettista Alessandra Rostagnotto, autrice della graphic novel "Discosogni".

Come accaduto per le figurine solidali precedenti, "avrà un riferimento sportivo - viene spiegato -. Abbiamo deciso quindi di "vestire" Secondo con una maglia da calcio con il logo Romagna, proprio perchè è attraverso anche la musica ed i colori del nostro mare che siamo famosi nel mondo". La tiratura sara’ limitata e numerata e il ricavato della figurina solidale sarà destinato ad iniziative di solidarietà.

Il tutto si realizza grazie a Figurine Forever di Bologna insieme a Edizioni Musicali Casadei Sonora di Savignano e Gatteo e Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza con il patrocinio del Comune di Forli e della Regione Emilia Romagna/Visit Romagna.