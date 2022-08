Cara Forlì, il contest sul miglior videoclip ha i suoi vincitori: Edgar e l’ensemble "Un Ballo Liscio"

Sono Edgar e l’ensemble "Un Ballo Liscio" formato da Riccardo Tesi, Claudio Carboni, Massimo Tagliata, Nico Gori, Maurizio Geri, Roberto Bartoli, tra gli altri a vincere i due contest allestiti dal Mei in occasione di "Cara Forli", che l’anno scorso videro come vincitrici le "Emisurela", trio faentino di folk al femminile esploso quest’anno, e Anna Maria Allegretti, per il miglior videoclip.

Edgar, autore e cantautore di Savignano sul Rubicone, vince la settima edizione de Il Liscio nella Rete, a cura del MEI, con il suo progetto Birichina, un singolo che ha anche un lato B intitolato “Riccarda”, grazie a un suono e un approccio capaci di rinnovare la musica del folklore romagnolo presso le piu’ giovani generazioni. Al secolo, Enrico Garattoni, che suona con diversi progetti musicali tra i quali gli Edgar Allan Pop, si esibira’ sabato sul palco di Cara Forli dove sarà premiato.

"Un Ballo Liscio" formato da Riccardo Tesi, Claudio Carboni, Massimo Tagliata, Nico Gori, Maurizio Geri, Roberto Bartoli, tra gli altri, vince come miglior video di liscio, prescelto dalla giuria del Premio Italiano Videoclip Indipendente del MEI coordinato da Fabrizio Galassi. Il video live curato dalla rassegna Viralissima ci presenta attraverso un concerto la scena musicale dell'Emilia-Romagna, in un progetto speciale dedicato al Ballo Tradizionale. Il premio sarà consegnato domenica a una rappresentanza di musicisti dell'ensemble.