"Forlinsieme", l'aiuto della Caritas per le famiglie alluvionate: raccolti già 200mila euro

Sono oltre 170 tra donatori, parrocchie, diocesi, persone singole, famiglie, aziende, fondazioni, cooperative e associazioni che hanno aderito alla campagna di crowdfunding "Forlinsieme", uno dei numerosi interventi, sollecitati e accompagnati dal vescovo, Livio Corazza, per sostenere l’Emporio della Solidarietà e le famiglie vittime dell’alluvione. La campagna, realizzata da Caritas, Fondazione Buon Pastore in collaborazione con la Compagnia delle Opere, l’Azione Cattolica diocesana e l’Agesci della zona di Forlì, è iniziata lo scorso 20 maggio.

Il direttore della Caritas diocesana, Filippo Monari, ha espresso "gratitudine per la fiducia e la solidarietà mostrata. Grazie al supporto immediato della Fondazione Cassa dei Risparmi che ringraziamo per il prezioso abbiamo potuto far ripartire immediatamente lo scorso 31 maggio l’Emporio che supporta nel territorio 580 nuclei familiari per un totale di 2100 persone”. I 200mila euro finora raccolti dalla campagna crowdfunding verranno perciò utilizzati per il sostegno alle famiglie e alle persone alluvionate.

Sono stati già erogati 75mila euro di aiuti e nei prossimi giorni continuerà questa opera di sostegno. E’ possibile segnalare la propria situazione di bisogno al sito www.caritas-forli.it, oppure telefonando alla segreteria della Caritas o del Centro di Ascolto Buon Pastore, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Per informazioni è possibile contattare il numero 380.1777197 oppure 351.3793400.