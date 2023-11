Motorizzazione, "tanti interrogativi sul futuro dell'ente. Il viceministro Bignami intervenga"

Dall'esterno a malapena si riesce a scorgere la scritta "Motorizzazione". Raffaele Acri, vice coordinatore del Quartiere Resistenza, torna a riaccendere i riflettori sull'ente di via Golfarelli. In occasione della tappa di lunedì scorso al polo aeroportuale, Acri si attendeva una visita del viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami presso gliu uffici della Motorizzazione. "Pur non conoscendo l’agenda del viceministro, la quale di prammatica è sempre molto fitta come quella di tutti i componenti del dicastero, non posso esimermi da esprimere sommo stupore laddove l’onorevole non abbia voluto neanche citare la improbabile condizione nella quale versa la struttura della Motorizzazione di Forlì, senza contare le reiterate lettere di protesta o di lamentela del servizio che gli utenti hanno di recente pubblicato sui media".

"Capitolo a parte riguarda le agenzie di pratiche auto, che giudicano una vera e propria iattura il confronto purtroppo giornaliero con gli uffici di via Golfarelli, che a loro avviso disperde energie del loro personale il quale deve dedicare intere mattine a concertare una possibile soluzione alle richieste inoltrate per le pratiche dei loro clienti e di questo non ne hanno fatto mistero, inoltrando una pec a tutti gli Enti sovraordinati - argomenta Acri -. Naturalmente è pensabile altresì che la condizione di precarietà che inizia con la condizione contrattuale indefinita della stessa struttura, della quale non si conoscono ne i termini ne la scadenza, ma viepiù lo stato di evidente incuria nella quale versa, posto non si legga neanche più la scritta "Motorizzazione", infonda nel personale dipendente dell’ente sicuramente una mancanza di serenità e prospettiva del futuro che verosimilmente si riverbera nei rapporti con l’utenza".

"Nell’apprezzare l’impegno del viceministro verso l’importante e prospetticamente preziosa realtà del centro di formazione di Enav visitato", Acri rileva "che l’efficienza del servizio espresso dalla motorizzazione civile, oltre che nel suo stato strutturale che deve tornare al più presto almeno decoroso, coinvolge moltissimi cittadini ma anche e soprattutto numerose aziende del territorio come le agenzie pratiche auto e le officine di revisione che devono poter ricevere un servizio adeguato per rendere il medesimo all loro clientela. Spero quindi in un prossimo intervento del viceministro che dipani la serie di interrogativi che incombono pesantemente sull’Ente forlivese, accogliendo le istanze e le aspettative di residenti ed imprese del settore".