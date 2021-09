Castrocaro, altri lavori conclusi all'elementare 'Serri Pini': "Vogliamo un polo scolastico sicuro e bello"

Taglio del nastro speciale per la scuola elementare Serri Pini di Castrocaro Terme e Terra del Sole, oggetto di lavori di riqualificazione che hanno riguardato l'efficientamento energetico. All'appuntamento di martedì mattina sono intervenuti il sindaco Marianna Tonellato, il vicesindaco William Sanzani, il baby sindaco Pietro Maria Piazza e la nuova dirigente, Electra Stamboulis. "L'intervento - entra nel dettaglio Tonellato - ha comportato la realizzazione del cappotto esterno, la sostituzione degli infissi esterni con altri con vetro termico e profilo anticondensa, la realizzazione di impianto fotovoltaico da 20 Kw sulla copertura, e la sostituzione di un 1 generatore nella centrale termica per un importo di 757.700 euro più iva".

"Sono inoltre in fase di completamento i lavori di adeguamento antincendio sempre della scuola elementare iniziati nell’estate del 2018 che prevedono la realizzazione della scala antincendio, la sistemazione dei percorsi e delle vie d'esodo, la gestione del deflusso in caso di emergenza, la realizzazione di due colonne montanti poste in prossimità dei vani scala per l'alimentazione di una rete naspi, l'aerazione delle scale e distribuzione degli estintori e l'adeguamento degli impianti elettrici - illustra Tonellato -. L'importo complessivo è di 200mila euro interamente a carico del bilancio comunale".

L'intervento di miglioramento sismico delle strutture è stato terminato nel 2018 per l’importo complessivo di 355mila euro. Complessivamente per la riqualificazione della "Serri Pini" sono stati investiti negli ultimi quattro anni 1.312.000 euro. "Gli impegni sono ancora tanti, ma l’obiettivo che ci siamo posti è quello di assicurare alle alunne e alunni un polo scolastico energeticamente efficiente, bello e sicuro - conclude il sindaco -. Con il termine della palestra, sarà un polo completo, green, accessibile e completo dal punto di vista didattico. Il futuro vedrà anche la realizzazione dell'ampliamento della Biblioteca: il progetto è già stato presentato, ora cerchiamo le risorse. Quello sarà il coronamento di un sogno".