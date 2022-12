Castrocaro, conclusi i lavori all'EcoCentro: si potranno conferire anche i vecchi elettrodomestici

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione all’interno dell’EcoCentro di via Biondina a Castrocaro Terme. L’intervento di Alea Ambiente ha permesso di rendere più efficiente il centro di raccolta, consentendo agli utenti di conferire anche Raee pericolosi, rifiuti da apparecchiature Elettriche ed elettroniche come televisioni, frigo, neon e pile, in sicurezza delimitando l’area di conferimento e riparandola con una copertura in lamiera.

Il cantiere è stato concluso mantenendo la piena operatività dell’EcoCentro che è aperto nelle giornate di lunedì e mercoledì mattina, il venerdì pomeriggio e nell’intera giornata del sabato. All’interno dell’area si trovano anche contenitori distinti per la raccolta differenziata di vetro bianco (ossia trasparente) e vetro colorato, secondo il nuovo progetto condotto da Alea Ambiente in tutto il territorio forlivese che mira a migliorare la qualità degli imballaggi in vetro da avviare a riciclo.

"Il potenziamento dell'isola ecologica rientrava nelle nostre linee programmatiche ed era un traguardo espressamente previsto e dichiarato - affermano il sindaco Francesco Billi e il capogruppo Daniele Vallicelli, delegato Alea per l'amministrazione -. Questa opera comporta un miglioramento concreto del servizio perché consentirà ai cittadini di Castrocaro Terme e Terra del Sole di smaltire molti più rifiuti senza dover raggiungere per forza i centri forlivesi. Ringraziamo quindi i vertici di Alea per l'investimento effettuato, per i tempi celeri di consegna e per l'attenzione rivolta a creare il minor disagio possibile agli utenti. Siamo certi, come amministrazione, di poter proseguire proficuamente il rapporto di collaborazione instaurato con l'obiettivo di migliorare sempre più le politiche ambientali del nostro territorio".