Castrocaro si prepara alla celebrazione della patrona: si cercano Priori per la Festa della Madonna dei Fiori

Si cercano Priori della Festa della Madonna dei Fiori, chi è interessato può dare la propria adesione entro il 25 febbraio. Nella parrocchia dei Santi Nicolò e Francesco di Castrocaro, infatti, si prepara la festa patronale, tradizione risalente al Seicento e collocata nei tre giorni a ridosso della domenica “in Albis”, cioè – quest’anno – tra il 6 e l’8 aprile. In preparazione alla festa, nei nove sabati precedenti, ogni sabato alla messa prefestiva delle 17 si svolge la Novena.

“Nel 2023 - si legge nel notiziario parrocchiale - l’attuale parroco, don Urbano Tedaldi, ha ripristinato il ruolo dei Priori, con l’intento di far capire la funzione spirituale di questo compito: non tanto l’apparire o l’essere al centro dell’attenzione, come poteva essere in passato, ma compiere un servizio che possa essere d’aiuto nell’alimentare, soprattutto alle nuove generazioni, l’attaccamento e la devozione verso la Vergine Maria”. Secondo quanto avveniva in tempi passati, il collegio dei Priori era composto da 14 fedeli. Qualcuno, in questi giorni, si è fatto avanti, ma occorrono altri volenterosi.

Si fa dunque appello “alla buona volontà dei parrocchiani per l’aiuto fattivo nella realizzazione della Festa, come la preparazione e la vendita dei tradizionali garofani benedetti, che dal 1964 rappresentano l’emblema di questa Festa, e la realizzazione dei Mazzi processionali offerti dai Priori in onore della Madonna, e composti da 100 garofani ciascuno, intrecciati secondo una tecnica certosina che rappresenta una vera e propria arte, tramandata da almeno 3 generazioni”.

La religiosità popolare ha tramandato una lunga scia di tradizioni affettuose, fin da quando, secondo quanto scrisse l’abate Giovanni Mini, fu “rinvenuta in un giardino sopra di un pilastro, o colonna, in mezzo a folti cespugli fiorenti” l’Immagine “circondata da una intrecciata ghirlanda di bellissime ciocche di altri fiori freschi ed olezzanti”. Il primo che la vide “altamente meravigliò” e “raccontata la cosa in castello e per il contado, trassero tutti in folla sul luogo; e veggendo simile maraviglia, ad una voce gridarono di volerla fino d’allora riconoscere e venerare per loro speciale patrona”.

Si narra anche che il titolo “dei Fiori” fu attribuito alla Madonna quando fu vista benedire il paese con un mazzo di fiori durante una pestilenza. In un racconto orale si narra invece come un frate del convento francescano di Castrocaro, una mattina, aprendo la finestra rivolta all’orto, vide una giovane donna vicino al pozzo che lavava dei panni per un bambino. La visione si ripeté per alcuni giorni, finché una mattina il frate non vide più la giovane, ma scorse, in mezzo a cespugli fioriti, l'effigie della Madonna.