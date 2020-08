Castrocaro, Primola presenta il servizio di doposcuola: incontro per le famiglie

L’Associazione di promozione turistica e di ricerca - Primola - della provincia di Forlì-Cesena e l’associazione regionale Primola, promuovono per mercoledì alle 20.30 all'Hotel Belvedere in Via Samorì 4, a Castrocaro Terme, un incontro aperto a tutti al fine di presentare il servizio di doposcuola che inizierà lunedì 14 settembre alle 14,30 e terminerà il 31 maggio. Si parlerà della metodologia didattica, del programma, dell’organizzazione e gestione del doposcuola per l’anno scolastico 2020/2021 e delle normative relative al covid-19, seguirà la proiezione del film “la scuola di Barbiana “ di Don Milani. Le iscrizioni scadono sabato 5 settembre. Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 0542/27130 ufficio oppure cell. 339/1844402.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.