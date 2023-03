Castrocaro Terme e Terra del Sole in rosa per accendere nuove luci sull’endometriosi

Castrocaro Terme e Terra del Sole si illuminano di rosa per il mese dedicato alle donne e alla sensibilizzazione sull’endometriosi, malattia cronica che colpisce circa 3 milioni di donne solo in Italia. Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole organizza con l’Ape Associazione Progetto Endometriosi sabato un’intera giornata dedicata alle donne affette dalla patologia, al fine di dare informazioni utili e corrette sulla malattia a tutta la cittadinanza.

Al mattino, dalle ore 9:00 alle 13:00, in Piazza Mazzini le volontarie dell’Ape saranno a disposizione con un tavolo informativo per i Fiori della Consapevolezza, iniziativa che coinvolge 30 piazze italiane: vasi di gerbere rosa e semi di girasole, con le istruzioni per coltivarli a casa – metafora che esprime il significato di prendersi cura e coltivare la propria salute - saranno distribuiti in cambio di un contributo che sarà utile all’Associazione per organizzare corsi di formazione specializzati sull’endometriosi per i medici, in modo che possano migliorare i percorsi terapeutici su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, nella sala comunale di Viale G. Marconi 81, si terrà una conferenza pubblica dal titolo “Endometriosi: sai cos’è?” con medici esperti della malattia e della castrocarese Annalisa Frassineti, presidente dell’Ape.

Parteciperanno i dottori Luca Savelli e Enrico Fontana, rispettivamente primario e ginecologo di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì e la psicoterapeuta Laura Letizia. Dallo scorso anno, grazie ad attività di ricerca e di formazione sulla patologia, in questo ospedale è stato aperto un ambulatorio dedicato alla cura dell’endometriosi, dove le donne accedono ai servizi sanitari con un approccio multidisciplinare, che in base al caso specifico, vede il coinvolgimento anche di altri specialisti. L'ambulatorio di endometriosi dell’ospedale Morgagni - Pierantoni è nato grazie ai Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali della Regione Emilia Romagna, che hanno strutturato centri in tutta la regione.

Tra i partecipanti alla conferenza, il sindaco Francesco Billi e l’assessora Catia Conficoni, i quali si sono impegnati per accendere i riflettori della tematica e dare supporto istituzionale all’iniziativa. "Ringraziamo il Comune ed in particolare il sindaco Billi e l’assessora Conficoni per aver fortemente voluto sensibilizzare il territorio sull’endometriosi. Questa è un’occasione importante per creare consapevolezza sulla malattia e dare informazioni utili alle donne su come riconoscere l’endometriosi, quali sono i sintomi, le terapie, come diagnosticarla, a chi rivolgersi", sottolinea Annalisa Frassineti. Nelle giornate dell’11 e 12 marzo, il municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole sarà illuminato di rosa. Inoltre, i negozianti allestiranno le vetrine con i gadget rosa e i materiali informativi dell’Ape per l’iniziativa Vetrine Consapevoli, che coinvolge tutte le città d’Italia, per attirare attenzioni sull’endometriosi e accendere nuove speranze.

Cos’è l’endometriosi?

L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza. L’A.P.E. è una realtà nazionale che da 18 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile.