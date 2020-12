Castrocaro, un Comune smart: ecco per i cittadini il ricevimento virtuale

L'amministrazione comunale Castrocaro Terme e Terra del Sole istitutisce il "Ricevimento Virtuale in Comune" per tutti i cittadini, i quali potranno quindi “bussare” virtualmente alla porta di un Ufficio o di un amministratore, essere ricevuti attraverso uno schermo e interagire con il personale del comune come se si fosse in Comune. "Una soluzione rapida e sicura, che permette di snellire le procedure per la richiesta di appuntamenti evitando file, telefonate ed evitando altresì rischi dovuti al contagio e che contiamo di mantenere anche dopo l'emergenza", spiega il sindaco Marianna Tonellato.

Per collegarsi è sufficiente andare sulla pagina del Comune, scegliere l'ufficio con cui si vuole parlare, "bussare" alla porta (Knock) ed attendere che il personale "apra" l'ufficio facendovi accomodare. Si puo' accedere via Smartphone e pc e non serve installare nessuna app: basta un click. L'ufficio sarà gestito dai dipendenti e dagli amministratori, in primis il sindaco Tonellato, in smart working (o in sede), e tutti i link e gli orari per ciascun ufficio sono disponibili sul sito del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

"L'idea nasce da Davide Ferrari, ex sindaco di Galliate (Novara) e fondatore della pagina Facebook dedicata a tutti i primi Cittadini d'Italia, e l'auspicio è che questa tecnologia, al di là della pandemia, riesca a diffondersi e a unire ancor più il rapporto fra cittadini ed istituzioni", conclude il primo cittadino. Tutti gli orari e i link di accesso sono consultabili su https://www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=19539&idCat=19247&ID=20860&TipoElemento=categoria