Centro per le famiglie, partito il nuovo servizio di consulenza per neogenitori

È partito a inizio aprile un nuovo servizio di consulenza pensato in particolare per chi è appena diventato genitore (o sta per diventarlo) e vive nei comuni del comprensorio forlivese. Curato dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, il servizio offre la possibilità di usufruire di consulenze on-line con il personale del Percorso Nascita. Gli appuntamenti possono essere prenotati inviando un messaggio whatsapp al numero 3311365508.

Le consulenze si svolgeranno tramite colloqui telefonici o videochiamate e gli utenti potranno sottoporre dubbi e difficoltà relativi al periodo della gravidanza e ai primi mesi di vita del bambino (ritmo sonno-veglia, allattamento, prime pappe e prime separazioni). Il servizio è gratuito e rientra tra le azioni finanziate con il Fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri