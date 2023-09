"Che tempo farà domani?": uno spazio di confronto sull'alluvione al Festival del Buon Vivere

Gli eventi straordinari che hanno colpito la nostra regione negli ultimi mesi, dall'alluvione alle grandinate e i tornado, molto spesso vengono etichettati con la definizione di "maltempo", ma quanto questi fenomeni sono circoscritti al singolo evento meteo, quanto appartengono ad un fenomeno più grande (in parte prevedibile) e quanto queste tendenze diventeranno sempre più estreme e dannose? Questi ed altri interrogativi saranno discussi all'evento del Festival del Buon Vivere "Che tempo farà domani?" insieme a Francesco Marino (caporedattore di "Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica"), Pierluigi Randi (presidente dell'"Associazione Meteo Professionisti" - Ampro) e Giacomo Zattini (portavoce del movimento nazionale del "Fridays For Future"). L'appuntamento, previsto domenica alle 17 presso la Cittadella del Buon Vivere (spazio allestito di fronte ai Musei di San Domenico di Forlì), coinvolgerà anche il pubblico attraverso strumenti interattivi e di partecipazione. "Il nostro obiettivo è presentare e confrontarci sui fatti ad oggi riconosciuti dalla comunità scientifica - spiegano gli organizzatori - e costruire insieme al pubblico una conoscenza più condivisa che aiuti a comprendere gli eventi accaduti, quelli che potranno accadere in futuro e il ruolo dei cittadini in questi scenari"