Ennesima chiusura di un'edicola, Acri (quartiere Resistenza): "Il chiosco si può salvare per fini sociali"

Un appello a non demolire il chiosco dell'edicola di viale Kennedy, qualora non trovi nessuno a subentrare nell'attività. E' quello che arriva dal vice-coordinatore del Quartiere Resistenza Raffaele Acri, che si fa interprete della volontà dello storico edicolante Gondolini di cedere il chiosco al Comune per un'attività sociale del quartiere. Intanto, con l'anno nuovo, si conta una nuova chiusura, l'ennesima, di un'edicola in città. Spiega Acri: "Laddove quindi non si realizzasse, come si profila, una cessione, il proprietario si troverebbe costretto secondo norma a demolire il chiosco per liberare il suolo pubblico, aggiungendo oltre al danno della mancata vendita, il costo relativo alla demolizione, condito con l’amara sensazione della distruzione fisica dello strumento di lavoro che ha accompagnato un grosso pezzo della sua vita".

"A fronte di questa ipotesi, durante il consueto breve colloquio che accompagnava l’acquisto del giornale il signor Gondolini aprì alla possibilità di una donazione al comune di Forlì del chiosco che potrebbe trasformarsi per struttura ed ubicazione in un punto di sviluppo culturale e sociale. Il chiosco infatti gode di una posizione unica tra quelle occupate da una rivendita di giornali ed offrirebbe una molteplicità di impieghi a favore della comunità e delle attività sociali del territorio", sempre Acri.

L’ubicazione dell’edicola evidenzia la prossimità oltre che di una densità abitativa residenziale, anche di un numero di luoghi pubblici di aggregazione come la Chiesa della Regina Pacis con le attività parrocchiali connesse, il gruppo scout, i campi di calcetto, il supermercato, la scuola primaria Girasole, il bar e non per ultimo l’ingresso del parco della Resistenza che accede alla parte storia dei giardini di piazza della Vittoria. La presenza nell’area verde dove è ubicata l’edicola del busto dedicato al fondatore degli Scout potrebbe muovere l’idea di un affidamento allo storico sodalizio, oppure diventare un punto esterno di proposta libraria della biblioteca.

"Il chiosco peraltro è completamente a norma e dotato di sistema di riscaldamento e raffrescamento, oltre che di un bagno e di una tenda parasole di recente installazione. Una situazione assolutamente accogliente e che permetterebbe una permanenza di un gruppo di volontari o temporanei occupanti in assoluto comfort. Le opportunità di recupero del chiosco sarebbero molteplici unitamente al messaggio positivo per il quartiere e per la socialità dei residenti, posto che da ultimo si potrebbe chiedere alle edicole ancora in attività di poter offrire, a turno, un orario di vendita dei quotidiani collocato nella mattinata in modo da favorire le persone anziane che non hanno un ampia mobilità", conclude Acri.