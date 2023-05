Intense precipitazioni: sospesa la circolazione ferroviaria tra Faenza e Rimini

Per le intense precipitazioni di martedì mattina, è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Rimini e Ravenna e tra Faenza e Rimini. Si tratta, comunica Trenitalia, di "condizioni meteo critiche che potrebbero provocare l'esondazione di alcuni fiumi". E' stato "richiesto l'intervento dei tecnici e della Protezione Civile per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria". I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi. Il treno FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:05) è stato fermato alle 12:08 a Pesaro. "I treni Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso", viene comunicato. Aggiornamenti sono disponibili sulla sezione "Cerca Treno" del sito di Trenitalia.

"Le attuali condizioni meteo non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio - informa Trenitalia -. I treni a lunga percorrenza e regionali sono limitati a Bologna, Forlì, Rimini e Pesaro. Sin dalle prime ore del mattino Rete Ferroviaria Italiana sta monitorando la situazione metereologica e l'innalzamento dei fiumi così da essere pronta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la massima sicurezza della circolazione ferroviaria".