Cna Forlì-Cesena, al via la mappatura di imprese e professionisti della comunicazione e del terziario avanzato

Cna di Forlì-Cesena, settore comunicazione e rerziario avanzato, ha realizzato una mappatura di imprese e professionisti della regione Emilia-Romagna che operano in questi settori, dovuta al fatto che fino a qualche anno fa la digitalizzazione era un tema che riguardava soprattutto aziende strutturate che volevano essere all’avanguardia. L’arrivo della pandemia ha portato un’accelerazione inaspettata all’adozione di tecnologie digitali in tutti i settori, sia privati che pubblici. Oggi la trasformazione digitale è un processo necessario per tutte le imprese, sottolinea Cna, che riguarda tutti gli ambiti aziendali, dalla produzione al marketing. Necessario quindi adottare nuove tecnologie e nuovi modi di comunicare e di presentarsi ai propri clienti, affidandosi a professionisti qualificati.

“Abbiamo ritenuto opportuno promuovere un censimento dei nostri associati per meglio conoscere le diverse attività e le diverse specializzazioni” – spiega Simona Pasini, presidente di Cna Comunicazione e Terziario avanzato Forlì-Cesena – all’interno della mappatura sono inseriti profili dettagliati e contatti degli associati Cna che operano nei mestieri appartenenti a questa unione. Grazie a questo strumento, si ha la possibilità di conoscere le eccezionali realtà presenti nella nostra regione, raccogliere informazioni preziose e creare sinergie per far crescere le attività”.

“Essere associato a Cna – conclude la Pasini – ti permette di far parte di un grande network di imprese, quindi di farti conoscere e di collaborare con altri imprenditori”. Aderire alla mappatura è di natura volontaria, pertanto sono presenti solo le imprese ed i professionisti che si sono iscritti, ma la pubblicazione viene aggiornata periodicamente, per cui è possibile farne ancora parte. Per iscriversi e scaricare: www.cnafc.it.