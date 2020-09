Codice giallo per gli incendi boschivi: nuova proroga per la "fase d'attenzione"

Nuova proroga, fino a domenica, della “fase di attenzione” per il pericolo di incendi boschivi sulle zone più orientali della regione. Il provvedimento è stato firmato dal direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, Rita Nicolini, a seguito delle valutazioni emerse nel tavolo tecnico di coordinamento riunitosi giovedì scorso in videoconferenza, con rappresentanti dell’Agenzia, della direzione regionale dei Vigili del fuoco, del comando regionale Carabinieri forestale, di Arpae E-R e della Direzione Cura del territorio della Regione.

Dallo scorso 6 luglio, ogni settimana la situazione viene riesaminata e sul sito dell’Agenzia regionale viene pubblicato un Bollettino di informazione ai cittadini, secondo la logica del "Codice Colore", come indicato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. La fase di attenzione è visualizzata dal colore giallo, che corrisponde allo scenario di rischio medio e alla formula “le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta”.

Nel Bollettino numero 17, il codice giallo per le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Codice verde, invece, per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. La situazione sarà rivalutata giovedì. Permangono, infatti, notevoli differenze territoriali, sia rispetto alle piogge già avvenute che a quelle attese, sia per quanto riguarda lo stato della vegetazione che il numero e le dimensioni degli incendi effettivamente verificati.