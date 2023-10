Coldiretti, si fanno largo i giovani imprenditori agricoli: Marco Sforzini entra nell'esecutivo nazionale

In controtendenza crescono solo i giovani agricoltori, che negli ultimi dieci anni sono aumentati dell’1% contro un crollo medio del 13% dell’insieme delle imprese condotte da under 35, con punte del -20% per il commercio all’ingrosso, -28% per l’industria tessile, -25% per il commercio al dettaglio, fino ad arrivare al -48% per le telecomunicazioni. È quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati del Centro Studi Divulga in occasione della nomina di Enrico Parisi a nuovo leader dei giovani imprenditori agricoli italiani. Trent’anni, calabrese di Corigliano-Rossano (Cosenza), una laurea alla Bocconi di Milano e un titolo di Cavaliere della Repubblica, Parisi è stato eletto dall’assemblea di Coldiretti Giovani Impresa, composta da rappresentanti provenienti dalle campagne di tutte le province e regioni italiane, in rappresentanza di 55mila aziende under 35.

A livello regionale, sono oltre 2600 i giovani che, dal 2015, si sono insediati in agricoltura in Emilia-Romagna. Coldiretti rappresenta circa il 50% di questi 2600 giovani agricoltori. Anche per l’anno 2023, la Regione Emilia-Romagna ha previsto lo scorrimento dell’intera graduatoria del Pacchetto Giovani Bando 2023. L’assessore regionale Alessio Mammi ha reperito le risorse necessarie per finanziare tutte le domande di premio e di investimento dedicate ai giovani.

"Dopo essersi laureato in economia aziendale e management alla prestigiosa università milanese e aver fatto un’esperienza in Brasile con la Camera di Commercio di Rio de Janeiro – sottolinea Coldiretti –, nel 2016 Parisi ha scelto di ritornare nella sua Calabria dove produce olio biologico “Dop Bruzio Colline Ioniche Presilane” e Igp Olio di Calabria. All’interno dell’azienda Parisi ha anche creato il primo orto sociale di Corigliano Rossano dove piante di pomodori e peperoni vengono utilizzate come strumento di “pedagogia agricola” per persone disabili, in collaborazione con una cooperativa".

Celeste Zeppa, delegata di Coldiretti Giovani Impresa Forlì-Cesena Rimini, commenta con entusiasmo la giornata romana e le nomine che vedono l’Emilia Romagna all’interno dell’esecutivo nazionale: “Si è trattata di una vera e propria esperienza di crescita e presa di coscienza dell’importanza del ruolo dei giovai imprenditori nel comparto agricolo. Abbiamo davvero tanti progetti per il futuro, a partire dal nostro stesso territorio: auguro ai colleghi Parisi e Sforzini un grande inizio e siamo pronti, con tutti i membri del comitato e dei giovani che rappresento, a sostenerli nell’importante lavoro che ci attende.”