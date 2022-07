L'estate del Ridolfi spicca il volo, la nuova compagnia aerea tricolore porta Forlì a Malta: debutto ufficiale per la nuova tratta

Nel fine settimana è ufficialmente partita la stagione dei voli estivi dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, col battesimo di Aeroitalia, la nuova compagnia aerea italiana -certificata come vettore aereo alla fine di aprile. Sabato si sono alzati in aria i voli con destinazione Brindisi, Catania e Lamezia Terme, mentre domenica è toccato alle rottae per Napoli e Olbia. Ma da lunedì il "Ridolfi" è collegato anche al "Malta International Airport", situato a circa 5 chilometri di distanza dalla capitale Valletta

La compagnia col logo tricolore ha così inaugurato le sue destinazioni internazionali operate da Forlì, offrendo una meta turistica come l’isola di Malta (arcipelago composto da tre isole Malta, Gozo e Comino) dalla storia millenaria, ideale per tutte le stagioni, famosa per il suo mare, i paesaggi incontaminati e i siti patrimonio Unesco. Aeroitalia opererà due frequenze settimanali fino al 29 ottobre il lunedì e il venerdì mentre un terzo servizio settimanale sarà effettuato ogni mercoledì dal 3 al 31 agosto.

Aeroitalia espande così la sua presenza sul mercato internazionale, affacciandosi sul Mare Mediterraneo e rispondendo alla domanda sempre più forte della clientela verso una delle mete più ambite del turismo europeo. I voli da Forlì per Malta e viceversa – operati con aeromobili Boeing 737-800 - sono tutti acquistabili sul sito della compagnia (www.aeroitalia.com), e direttamente alla biglietteria dell’aeroporto Ridolfi oppure presso le agenzie di viaggio.

Nel corso della settimana prossima, poi si completerà il mosaico dei nuovi servizi aerei, che andranno anche all'estero. Mercoledì sarà la volta del volo per Zante, in Grecia, giovedì l'avvio dei collegamenti con Lampedusa e Alghero e venerdìi primi voli per Trapani. Continuerà a servire il Ridolfi anche Albawings, che manterrà il volo per Tirana, che in agosto aumenterà la frequenza dei voli settimanali. In totale, quindi, nel mese di picco di agosto, lo scalo di via Seganti avrà 29 voli in partenza e altrettanti in arrivo, con circa 60 movimenti settimanali su 11 destinazioni, di cui 3 all'estero.