Nell'anniversario della nascita si commemora il padre della fecondazione assistita Carlo Flamigni

Domenica si commemorerà, nell'anniversario della nascita, Carlo Flamigni, medico, ginecologo, scrittore, padre della fecondazione assistita, già membro del Comitato nazionale di Bioetica e direttore della clinica ostetrica dell'Università di Bologna scomparso il 5 luglio del 2020 all'età di 87 anni. La cerimonia, organizzata dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti di Forlì-Cesena, si terrà alle 15,30 al Pantheon del cimitero monumentale di Forlì. "La vita dei morti sta nel ricordo dei vivi", afferma il coordinatore del circolo Uaar, Vico Zanetti, citando Cicerone. "Noi continuiamo a ricordare un grande forlivese - prosegue -. Nella speranza che il Pantheon torni a essere quel famedio che ricordi tutti i nostri grandi concittadini, non solo quelli risorgimentali".

Dalla fine degli anni sessanta al 2020 Carlo Flamigni è stato protagonista della vita sociale italiana coniugando il suo impegno per il progresso scientifico, per il rispetto delle libertà e l'affermazione dei diritti, in particolare i diritti delle donne con le quali ha percorso e accompagnato le tante battaglie per l'affermazione del diritto all'autodeterminazione. Con la stessa fermezza ha agito per garantire in ogni ambito il concetto della laicità a garanzia del rispetto dei dettati costituzionali e delle diversità. E' stato a lungo componente del Comitato Nazionale di Bioetica, del Comitato di Etica dell' Università Statale di Milano e nel nostro territorio, in qualità di presidente, ha costituito la Consulta Laica Forlivese.