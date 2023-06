In cinque anni due alluvioni, la pandemia e la guerra in Ucraina: il prefetto Antonio Corona annuncia la fine del suo mandato

Nel bel mezzo della cerimonia del 2 Giugno il prefetto Antonio Corona annuncia la fine del suo mandato. Che avverrà il primo agosto, pochi giorni il suo 67esimo compleanno, che cadrà il 22 luglio. "Sono stati cinque anni molto intensi - ripercorre Corona -. Abbiamo iniziato con la rottura di un argine nei pressi dell'autostrada (l'alluvione di Villafranca del 2019, ndr), per poi proseguire con la pandemia durata due anni. Poi è arrivata la guerra in Ucraina e in questi ultimi tre mesi è arrivata l'alluvione. Voglio ringraziare chi mi è stato vicino in questi cinque anni molto importanti e intensi, gli amministratori locali, che sono stati il mio braccio operativo, le forze di polizia e le forze armate che non hanno fatto mai mancare il loro sostegno, ma anche i singoli cittadini, scambiando anche chiacchiere per strada". Corona saluterà la fine del mandato con una festa all'Arena San Domenico il 24 luglio, con una serata speciale. "E' gratis", ha tenuto a specificare con ironia.

Corona era arrivato in provincia alla fine del 2018, subentrando al prefetto Fulvio Rocco De Marinis. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di prefetto nella provincia di Chieti. Padre abruzzese (di Villavallelonga, nell'aquilano) una moglie e un figlio, dopo la laurea in Scienze Politiche, ha iniziato la carriera prefettizia nel 1982, passando per prefetture, ministero dell'Interno, presidenza del consiglio dei ministri. Appassionatissimo di calcio, tifoso della Roma, di storia e canto, Corona è anche un attento comunicatore. Negli anni scorsi ha creato il sito "Il Commento", definito "raccolta di opinioni e punti di vista".