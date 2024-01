Con Anap Confartigianato non si sente il peso dell'età: "Tanti momenti per creare gruppo"

Tempo di bilanci per Anap, il movimento creato in seno a Confartigianato per rappresentare e tutelare anziani e pensionati. Da aprile è stato eletto alla presidenza di Anap Forlì Giuseppe Mercatali, già funzionario dell’Associazione, oggi a riposo. Proprio il presidente sintetizza le attività, svolte nel primo anno del suo mandato.

"In questi dieci mesi sono state numerose le azioni intraprese a favore dei nostri soci, anche attraverso le collaborazioni che abbiamo attivato con altre realtà del territorio - esordisce -. Dai percorsi formativi per favorire un invecchiamento attivo, ai momenti di aggregazione creati per incontrarci e creare gruppo, per trascorrere assieme momenti culturali, come le visite a mostre e musei, non solo locali, a occasioni maggiormente ludiche, come piccole vacanze, feste e pranzi sociali. Oltre ai consiglieri, c’è un gruppo molto attivo di aderenti, che risponde con grande entusiasmo alle nostre sollecitazioni".

Fra i progetti che sono promossi con successo dal movimento, anche le testimonianze organizzate in collaborazione col mondo della scuola, per permettere agli studenti della primaria di conoscere i mestieri che compongono l’artigianato. "Un momento sempre molto stimolante, sia per i bambini, sia per gli imprenditori che oggi sono in pensione e un’opportunità per trasmettere passione e saperi alle nuove generazioni", viene rimarcato.

Senza dimenticare l’attenzione a chi vive momenti di difficoltà, grazie alla solidarietà innescata a livello nazionale, Anap ha potuto aiutare economicamente alcuni soci gravemente colpiti dall’alluvione, ma non solo. Conclude Mercatali: "Durante le recenti festività abbiamo portato un sorriso agli anziani del centro diurno della Parrocchia di San Paolo di Forlì, donando loro 40 calze della Befana, la visita è stata anche l’occasione per i consiglieri di approfondire, assieme al parroco don Carlo Guardigli, l’attività del Villaggio Mafalda della Cooperativa Sociale Paolo Babini".