Confesercenti: "Ok i grandi palchi in piazza, ma mantenere assolutamente anche il mercato"

"Il mercato ambulante conservi assolutamente la sua attuale collocazione in Piazza Saffi”, anche in occasione dei grandi eventi come Imaginaction che si è tenuto nell'ultimo weekend. E' quanto chiede l'Associazione nazionale venditori ambulanti (Anva) di Forlì, aderente a Confesercenti. “Sebbene parzialmente rovinata dal maltempo, Imaginaction è stata una bella iniziativa che ha dato lustro alla nostra città ed al nostro centro storico. Ringrazio tutti i colleghi che pur rinunciando al regolare svolgimento del mercato di venerdì scorso, hanno sostenuto l’iniziativa capendone l’importanza ed il significato. Così come gli operatori che lunedì mattina, per agevolare la disinstallazione del palco e delle attrezzature, hanno dovuto cambiare la loro collocazione mercatale nella quale esercitare la propria attività”, osserva Andrea Sali, presidente Anva Forlì che auspica di vedere sempre più iniziative di questo tipo in città, facendo in modo di svolgere al tempo stesso anche il mercato ambulante del lunedì e venerdì mattina.

“Venendo alle parole del sindaco Gian Luca Zattini - prosegue il presidente di Anva Forlì – è importante da parte nostra sottolineare in maniera chiara che ogni sforzo venga fatto per accrescere gli stimoli e gli interessi a frequentare il cuore della nostra città, in maniera continuativa o sporadica che sia, così come succederà il prossimo week-end con la Festa del Liscio, deve tenere conto del mercato ambulante cittadino e degli operatori economici che vi esercitano la propria attività. In un momento in cui spesso si ragiona e si leggono dichiarazioni in merito al futuro del nostro centro storico ed anche del mercato ambulante, si tenga presente che, per quanto ci riguarda, la condizione indispensabile affinchè lo stesso resti in centro, a beneficio non solo degli operatori ambulanti ma di tutte le imprese presenti in sede fissa, pubblici esercizi compresi, è che se ne lconservi assolutamente la sua attuale collocazione in Piazza Saffi".