Contagi Covid in calo in tutta Italia tranne in tre province: tra queste anche Forlì-Cesena

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 31 agosto-6 settembre, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi Covid (123.782 contro 149.701, pari a -17,3%) e dei decessi (447 contro 574, pari a -22,1%, di cui 66 riferiti a periodi precedenti. In calo anche i casi attualmente positivi (571.344 contro 660.241, -88.897, pari a -13,5%), le persone in isolamento domiciliare (566.700 contro 654.588, -87.888, pari a -13,4%), i ricoveri con sintomi (4.459 contro 5.427, -968, pari a -17,8%) e le terapie intensive (185 contro 226, -41, pari a -18,1%).

Ma la situazione è diversa in due province romagnole: se, infatti, in 104 province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -1% di Cremona al -38,3% di Crotone), in solo tre province si segna un incremento. Tra queste Ravenna, con un +7,2%. Ma anche Forlì-Cesena (+7,4%) e Belluno (+2,4%). (Dire)