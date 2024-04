Controlli degli ispettori dell'Ausl, stop temporaneo per il cantiere della pensilina di Piazza Saffi

Temporaneo stop del cantiere della rimozione della pensilina di Piazza Saffi. La questione è stata al centro di un question time presentato dal consigliere comunale del Pd Jacopo Zanotti, che si è rivolto all'assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani per conoscere le tempistiche circa la fine dei lavori. "Per dovere di cronaca non è una pensilina, ma una tettoia - ha voluto puntualizzare l'assessore -, perchè le pensiline sono strutture chiuse su tre lati, mentre quella di Piazza Saffi ha solo il tetto. Il 29 marzo si è svolto un sopralluogo degli ispettori del servizio Prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro dell'Ausl, che hanno richiesto documenti ed ulteriore attrezzatura logistica di cantiere che hanno portato ad un fermo delle lavorazioni. Inoltre si è ritenuto di non lavorare durante i lunedì e venerdì di mercato". Entro la giornata di lunedì era atteso il verbale per la ripresa dei lavori. "Martedì - ha quindi annunciato Cicognani - riprendere le operazioni di smontaggio delle strutture in acciaio per concludersi verosimilmente entro sabato 13 aprile". Nella settimana successiva, invece, è prevista la posa di pietre a chiusura delle cavità corrispondenti i piloni della struttura rimossa. "Auspichiamo che i lavori possano essere svolti nella sicurezza di chi ci sta operando e che tutto sia svolto in regola", la replica di Zanotti.