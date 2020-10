Coronavirus, preoccupa il focolaio della ditta: nuovi contagiati tra operai e familiari

Sono 22 i nuovi positivi al covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Ben 13 sono collegati al focolaio riconducibile all'azienda "Giuliani Arredamenti" di Villa Selva. Questo quanto emerge dal bollettino comunicato dalla Prefettura sulla base dei dati comunicati dall'Ausl. Questa la distribuzione dei casi nel Forlivese: undici a Forlimpopoli, cinque a Forlì ed uno a Castrocaro. Tra questi due sono sintomatici ed uno è stato ricoverato, non in terapia intensiva. I contagiati collegati al "cluster" della "Giuliani" salgono così a 37 tra operai, familiari e conoscenti. Venerdì mattina era in programma una riunione tra il sindaco Gian Luca Zattini e la direzione sanitaria per fare il punto sulla situazione e prendere decisioni.

A livello provinciale si aggiungono i casi di Cesena, Cesenatico, Gambettola e Bagno di Romagna (due). Crescono i guariti: nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunti altri 39.