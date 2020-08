Coronavirus a Meldola, 5 positivi: due riconducibili al focolaio della discoteca

Tre nuovi casi di positività al covid 19 sul territorio meldolese. Ad annunciarli è il sindaco Roberto Cavallucci, specificando che due sono riconducibili alla serata del 15 agosto alla discoteca Indie di Cervia. Per questo motivo il Gruppo Agesci Meldola 1 ha deciso di annullare il campo scout di cinque giorni che si sarebbe dovuto tenere a Rocca Delle Caminate. Complessivamente si registrano a Meldola 5 casi e le persone si trovano in isolamento nel proprio domicilio.



"Invito tutti i giovani che sono stati alle Indie di Cervia, nella serata tra il 15 e il 16 agosto, a scopo precauzionale, a prendere contatti con la nostra Ausl, per effettuare gratuitamente, qualora non lo avessero già fatto, il tampone e mettere così in sicurezza se stessi e i propri cari - ricorda Cavallucci -. Per farlo occorre, come indicato da Ausl, inviare una email all'indirizzo profilassi.fo@auslromagna.it indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un numero di telefono a cui essere richiamati oppure telefonare al numero 338.3045543 dalle ore 8:30 alle 18".

