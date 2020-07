Coronavirus, tre nuove positività: nel Forlivese i casi attivi sono saliti a 24. Ma non ci sono ricoverati

Salgono a 24 i casi attivi di covid-19 nel comprensorio forlivese. E' quanto emerge dal bollettino di venerdì pomeriggio comunicato dalla Prefettura. Nelle ultime 24 ore sono stati accertate tre nuove positività. Non vi sono pazienti ricoverati all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" e tutti i positivi non necessario di cure ospedalieri. Si trovano quindi in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia, nel Forlivese si contano 981 casi, dato comprensivo di 110 morti e 847 guariti.

In provincia si registrano anche tre nuovi casi nel Cesenate, che aggiorna il dato totale da febbraio di persone contagiate a 1.811. Nel comprensorio di Cesena si segnalano 34 positività e tre di questi si trovano ricoverati (nessuno in terapia intensiva). I guariti totali sono 1.559, 712 dei quali nel Cesenate. Sono tre le persone che si aggiungono all'elenco di coloro che si sono messi alle spalle la malattia. esta stabile a quota 194 il numero dei decessi.