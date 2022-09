Coronavirus, aggiornamento del sabato: nessun decesso in tutta la Romagna

Nessun nuovo decesso per covid in Romagna: è quanto emerge nel consueto bollettino giornaliero della Regione. In provincia di Forlì-Cesena si contano 136 nuovi casi rispetto a ieri. Di questi 65 nel forlivese e 71 nel cesenate

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 21 (invariati rispetto a ieri), l’età media è di 63,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 612 (-14 rispetto a ieri, -2,2%), età media 74,7 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 2 Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (invariato); 1 a Modena (invariato); 7 a Bologna (+1); 1 a Imola (invariato); 2 a Ferrara (invariato); 2 a Ravenna (-1); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 2 a Rimini (invariato).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 51,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna, con 207 nuovi casi su un totale dall’inizio dell’epidemia di 376.693, seguita da Modena (173 su 280.428) e Reggio Emilia (162 su 208.401), poi Parma (138 su 155.862); Ravenna (132 su 174.316) e Rimini (121 su 173.612); quindi Ferrara (86 su 132.134), Cesena (71 su 103.758), Piacenza (66 su 94.840) e Forlì (65 su 85.493); infine il Circondario Imolese, con 42 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 57.220. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 15.772 (+2). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.139 (+16), il 95,9 del totale dei casi attivi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 1.259 in più e raggiungono quota 1.809.006. Nessun decesso in tutta la Romagna, mentre in Emilia sono due. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.979. Rispetto al bollettino di ieri è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.