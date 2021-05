Coronavirus, calano i ricoveri: al Morgagni-Pierantoni chiude la Medicina Covid

Per il ricovero di pazienti Covid resteranno disponibili l’Unità Operativa di Malattie Infettive e un settore di soli otto letti dell’Unità Operativa di Pneumologia

Un altro segnale che il peggio è alle spalle, anche se l'emergenza non può definirsi finita. La buona notizia arriva dall'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì: "Visto l’attuale andamento della fase epidemica, il reparto di Medicina Covid verra' riconvertito in Medicina interna covid free", è la comunicazione della Direzione del presidio ospedaliero. Per il ricovero di pazienti Covid resteranno disponibili l’Unità Operativa di Malattie Infettive e un settore di soli otto letti dell’Unità Operativa di Pneumologia.