Coronavirus, il bollettino domenicale della Regione: nessun decesso in tutta la Romagna

Anche oggi, domenica 18 settembre, non si registrano fortunatamente decessi dovuti al covid in Romagna. E' quanto emerge dal bollettino domenicale della Regione Emilia-Romagna sull'epidemia. Rispetto a sabato, sono 98 i nuovi contagi a Ravenna, 91 a Rimini, 57 a Cesena e 53 a Forlì.

I numeri in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.843.830 casi di positività, 1.073 in più rispetto a ieri, su un totale di 7.102 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.280 molecolari e 3.822 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,1%.



Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23 (+2 rispetto a ieri, +9,5%), l’età media è di 64,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 613 (+1 rispetto a ieri, +0,2%), età media 74,2 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 2 Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (invariato); 2 a Modena (+ 1); 8 a Bologna (+1); 1 a Imola (invariato); 2 a Ferrara (invariato); 1 a Ravenna (-1); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 3 a Rimini (+1 rispetto a ieri).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 50,3 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Reggio Emilia, con 168 nuovi casi su un totale dall’inizio della pandemia di 208.569, seguita da Bologna (163 nuovi casi su 376.856); poi Parma (143 su 156.005), Modena (136 su 280.564), Ravenna (98 su 174.414) e Rimini (91 su 173.703); quindi Ferrara (73 su 132.207), Piacenza (65 su 94.905), Cesena (57 su 103.815) e Forlì (53 su 85.546); infine il Circondario Imolese, con 26 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 57.246. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 15.609 (-163). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.973 (-166), il 95,9 del totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 1.234 in più e raggiungono quota 1.810.240. Purtroppo, si registrano 2 decessi: uno in provincia di Parma (un uomo di 91 anni) e uno a Modena (un uomo di 88 anni). Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.981.