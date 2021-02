Futuro arancione per l'Emilia Romagna? Bonaccini: "Indice Rt appena sopra a 1"

Con un valore Rt superiore all'1, seppur di poco, anche l'Emilia-Romagna potrebbe diventare zona arancione. A confermarlo e' il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ospite martedì pomeriggio di 'Tagada'' su La7. "Alcune regioni sono gia' diventate zona arancione - sottolinea Bonaccini - potrebbe succedere che anche l'Emilia-Romagna lo diventi tra qualche giorno, non perche' la situazione sia drammatica ma perche' e' peggiorata rispetto a qualche settimana fa".

A martedì, infatti, "siamo appena sopra l'1 come Rt", conferma il governatore, che si dice "preoccupato per il fatto che i contagi sono cresciuti". Nei primi giorni di questa settimana, pero', il dato "e' in calo - segnala Bonaccini - martedì per esempio i casi in Emilia-Romagna sono meno di mille. Ma magari mercoledì risaliranno, e' difficile fare i conti giorno per giorno". Il presidente conferma dunque di essere "preoccupato", anche perche' "per un paio di mesi si dovra' reggere ancora. Ma sono ottimista per il futuro, perche' l'arrivo dell'estate portera' un vaccino naturale che e' la bella stagione. L'anno scorso per questo ci siamo tutti illusi, quest'anno invece abbiamo i vaccini", chiosa Bonaccini.

"Credo che il Governo da qui a un giorno o due possa dirimere la cosa - prevede l'assessore regionale alla Sanita', Raffaele Donini, parlando lunedì a Trc - in ogni caso noi entro la settima partiamo, non possiamo aspettare a lungo, con prenotazioni e somministrazioni, contando anche nella proposta di collaborazione che abbiamo avanzato nei confronti dei medici di medicina generale". Per quanto riguarda l'immediato futuro, probabilmente arancione, dell'Emilia-Romagna,

Donini puntualizza: "Sicuramente come saturazione nelle terapie intensive e nei reparti Covid siamo lontani dal livello di guardia, ma la velocita' di propagazione del virus potrebbe subire cambiamenti, anche da noi la variante inglese e' stata riscontrata. Vedremo quale sara' l'Rt nei prossimi giorni, stiamo monitorando l'indice ora per ora, giorno per giorno". (fonte Dire)