Poca dimestichezza col pc o telefonino: al via un corso di alfabetizzazione digitale

Il Comune di Forlì, insieme ai volontari del Servizio Civile Digitale e il Laboratorio Aperto di Forlì, si impegna nel tentativo di ridurre il divario digitale tra cittadini, in modo che tutti abbiano la possibilità di aumentare le proprie competenze digitali ed essere in grado di usufruire delle opportunità offerte dalla rete e dai servizi che le Pubbliche Amministrazioni mettono a disposizione attraverso di essa. A seguito di una rilevazione effettuata dai volontari del Servizio Civile Digitale, che ha preso in analisi un campione di 1000 abitanti del Comune di Forlì allo scopo di indagare il livello di digitalizzazione diffusa della popolazione, è emerso come, ad oggi, il 44,82% dei rispondenti affermi di svolgere poche pratiche burocratiche online, mentre il 22,18% si ritiene poco abile nell’utilizzo dei dispositivi digitali. Queste percentuali sono rese ancor più elevate all’aumentare della fascia d’età e al diminuire del livello di istruzione. Basandosi sui dati raccolti, è stato preparato un ciclo di incontri sull’alfabetizzazione digitale, gratuito e aperto a tutti.

"Questo ciclo di incontri parte grazie alla nostra adesione al progetto di Servizio Civile Digitale, consentendoci di promuovere un primo ciclo di incontri per avvicinare la popolazione ai servizi di base erogati on-line anche per i meno avvezzi elle tecnologie - illustra l'assessora alle Politiche Giovanili ed al Servizio Civile Paola Casara Per la prima volta i Volontari di Servizio Civile diventano promotori di cultura Digitale, ed i nostri cittadini potranno partecipare gratuitamente agli appuntamenti formativi". I corsi saranno realizzati in collaborazione con il Laboratorio Aperto di Forlì, con sede provvisoria in via Valverde 15, un luogo di innovazione sociale e tecnologica destinato a giovani, imprese, associazioni e studenti per lo sviluppo di progetti innovativi dedicati alla valorizzazione del patrimonio architettonico, culturale e storico della città rendendoli fruibili attraverso le tecnologie digitali. Ogni incontro si concentrerà su un ambito delle tecnologie digitali e del web.

Non è necessario partecipare a tutte le lezioni, è possibile scegliere di frequentare solo quelle che più interessano. Tutti gli incontri si terranno presso la sede del Laboratorio Aperto in via Valverde, 15 al primo piano. Ad eccezione dell’incontro del 3 maggio, le lezioni hanno un numero limitato di iscritti, per cui è necessaria la prenotazione. È possibile prenotarsi inviando una mail all’indirizzo forli@labaperti.it, specificando nome, cognome e date delle lezioni che si intendono frequentare, oppure telefonando al numero 329 1715941 dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:00. Per maggiori informazioni visitare il sito www.comune.forli.fc.it

Le lezioni

19 Aprile, 15:00-18:00.

Conoscenza di base del computer

26 Aprile, 15:00-18:00.

Servizi al cittadino: SPID, PEC, AppIO, pagamenti online, INPS, Agenzia delle Entrate.

3 Maggio, 15:00-18:00.

Sicurezza e reputazione online, cyberbullismo.

8 Maggio, 15:00-18:00.

Creazione di contenuti: file di testo, fogli di calcolo, servizi cloud.

10 Maggio, 15:00-18:00.

Utilizzo dello smartphone: social network, scansioni, maps, scrivere una mail, messaggistica, trasferimento dati.