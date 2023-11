Taxi, a Forlì le corse brevi tra le più salate d'Italia: costa più che a Milano e Napoli

Una corsa breve standard in taxi costa più a Forlì che a Milano e Napoli. Per la precisione in città il costo medio è di 16,5 euro, mentre a Milano di 12,5 euro e Napoli di 12,2. Il dato emerge dal monitoraggio fatto dall’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) e pubblicato dal Sole24Ore. Forlì occupa la quarta posizione dietro Ferrara, con 17,6 euro, Taranto con 17,2 e Torino con 16,7 euro. Guardando al resto della Romagna, a Rimini una corsa breve standard in taxi costa in media 15,6 euro, mentre a Ravenna arriva a 13,1 euro.

Lo scenario della “corsa breve standard” presa in considerazione riguarda le città sopra i 100mila abitanti e le corse da 5 chilometri con sosta di 5 minuti fatta alle 10 del mattino di un giorno feriale per una sola persona e senza bagagli. Sono 43 le città che rispondono al criterio numerico degli abitanti e dai cui enti locali sono arrivate le risposte all'indagine. Le corse brevi più economiche sono invece quelle di Bari con 9,3 euro, Perugia con 9,2 euro e Padova con “soli” 6,9 euro.

La classifica del costo di una “corsa breve standard”

Ferrara (Nord) 17,6

Taranto (Sud) 17,2

Torino (Nord) 16,7

Forlì (Nord) 16,5

Siracusa (Sud) 16,5

Rimini (Nord) 15,6

Novara (Nord) 15,6

Bolzano (Nord) 15,6

Verona (Nord) 15,5

Venezia (Nord) 15,1

Roma (Centro) 15,0

Pescara (Sud) 15,0

Firenze (Centro) 14,8

Cagliari (Sud) 14,7

Parma (Nord) 14,5

Reggio E. (Nord) 14,4

Brescia (Nord) 13,8

Trento (Nord) 13,7

Prato (Centro) 13,5

Foggia (Sud) 13,3

Ravenna (Nord) 13,1

Bologna (Nord) 13,1

Genova (Nord) 12,9

Trieste (Nord) 12,6

Bergamo (Nord) 12,5

Milano (Nord) 12,5

Messina (Sud) 12,5

Napoli (Sud) 12,2

Terni (Centro) 12,1

Livorno (Centro) 11,9

Piacenza (Nord) 11,6

Monza (Nord) 11,6

Modena (Nord) 11,6

Reggio C. (Sud) 11,3

Vicenza (Nord) 11,3

Sassari (Sud) 10,8

Catania (Sud) 10,5

Palermo (Sud) 10,4

Salerno (Sud) 10,1

Latina (Centro) 9,6

Bari (Sud) 9,3

Perugia (Centro) 9,2

Padova (Nord) 6,9