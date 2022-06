Coronavirus, col caldo continuano a calare i nuovi positivi: i casi attivi nel Forlivese sono 649

Le prime ondate di caldo contribuiscono a rallentare la diffusione del covid-19 in Romagna. Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno si sono registrati 2.316 nuovi positivi, 267 in meno rispetto alla settimana precedente, su 15.049 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati. Nel dettaglio, nel Forlivese i nuovi contagi sono passati da 425 a 367 (-58), nel Cesenate 482 a 376 (-106), nel Riminese da 702 a 623 (-79), mentre nel Ravennate da 974 a 950 (-24). In tutto il territorio romagnolo si registrano 5 focolai, quattro dei quali in strutture socio assistenziali (uno nel Forlivese, due nel Cesenate ed uno nel Ravennate) ed uno in una struttura intraospedaliera del Cesenate.

La situazione nel Forlivese

Al 5 giugno si contano 649 casi attivi, così distribuiti: 34 a Bertinoro, 19 a Castrocaro, 15 a Civitella, 6 a Dovadola, 428 a Forlì, 53 Forlimpopoli, 4 Galeata, 42 Meldola, 10 Modigliana, 20 Predappio, 7 Rocca San Casciano, 10 Santa Sofia e 1 Tredozio. Non risultano positività nel territorio di Portico e San Benedetto e di Premilcuore.

Ricoveri e decessi

Si registra inoltre un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid-19 in calo rispetto alla scorsa settimana ed in totale sono ricoverati 100 pazienti, tra questi 5 sono ricoverati in terapia intensiva (in aumento). Ancora in calo anche il numero dei decessi, dai 10 della settimana tra il 23 e il 29 maggio ai 6 della settimana tra il 30 maggio e il 5 giugno (due vittime nel Forlivese, tre nel Cesenate ed una nel Ravennate).

Vaccinazioni

Capitolo vaccinazioni: al 6 giugno le prime dosi (comprese dosi uniche) somministrate nei centri vaccinali aziendali

sono state 905.032 (326.910 in provincia di Forlì-Cesena), tra queste 16.205 sono state somministrate ai bambini tra i 5 e 11 anni, mentre le seconde dosi 869.428 (314.913 in provincia) e le terze 601.486 (217.510). Con il vaccino Nuvaxovid sono state somministrate 600 prime dosi e 471 seconde dosi. Dal primo marzo è iniziata la somministrazione delle quarte dosi e ad oggi sono 27.649 (9.132 in provincia). Le dosi somministrate dai medici di medicina generale sono 110.748, mentre nelle aziende 8.038.

Operatori sospesi

Complessivamente sono 140 gli operatori tra dipendenti dell'Ausl e convenzionati sospesi. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna: nel dettaglio, nel Ravennate si contano 46 operatori sospesi (tre convenzionati), nel Cesenate 24 (uno convenzionato), nel Forlivese 32 (cinque convenzionati) e nel Riminese 38 (uno convenzionato).