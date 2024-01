Croce Rossa, formati 25 nuovi volontari. "Una giornata di unione"

Sabato si è concluso il Corso Open di Protezione Civile, organizzato dai Comitati della Croce Rossa Italiana di Forlimpopoli-Bertinoro e comitato di Forlì, e che ha visto la formazione di 25 nuovi volontari. La cerimonia di chiusura ha visto la partecipazione delle sindache di Forlimpopoli e di Bertinoro, Milena Garavini e Gessica Allegni, e il presidente di Croce Rossa di Forlì Davide Gudenzi, evidenziando il sostegno delle autorità. Il coinvolgimento delle Istituzioni e la collaborazione tra i comitati sono stati sottolineati come positivi. Inoltre nella stessa giornata si è tenuto un'altro Corso di formazione per operatore Blsd sanitario dove hanno concluso con successo altri 17 volontari. Un ringraziamento speciale è stato rivolto in primis alla presidente del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro Debora Luongo che ha permesso di sostiene questi corsi, a seguire gli istruttori e al direttore per il loro contributo. Con i nuovi volontari ora operativi e formati, la comunità è pronta ad affrontare emergenze e calamità con solidarietà e impegno, rappresentando un esempio di servizio e dedizione.