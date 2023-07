Da Finardi a Vinicio Capossela: i big della musica per la ripartenza di Modigliana

Dopo due mesi in cui le strade di Modigliana sono state occupate in prevalenza da mezzi di soccorso, escavatori, camion pieni di terra e detriti ecco "Terra Mossa", uno spunto per ripartire e invertire il senso di questa estate difficile. Fare un passo oltre il “paese delle frane”, oltre le ferite aperte del territorio e riportare Modigliana sulle mappe, come paese vivo, vitale, in movimento. Un paese aperto, accogliente, con una viabilità provvisoria e ancora da recuperare, ma già da oltre un mese raggiungibile e sicuro. Protagonisti della kermesse Vinicio Capossela e le sue “canzoni urgenti” – che in questa estate modiglianese risuonano di un'urgenza ulteriore –, Eugenio Finardi e il suo progetto Anima Blues, Fry dei Modena City Ramblers (che anche in mezzo a un tour fittissimo hanno voluto sostenere l'iniziativa), Alosi (già Pan del Diavolo) e anche molti dei più apprezzati artisti romagnoli: Giacomo Toni, Sarah Jane Ghiotti, Stella Burns, Le Scorie, J Sintoni. Quella di domenica, spiega il sindaco Jader Dardi, è stata "una bella giornata di musica e accoglienza nell'ambito del festival di ripartenza "Terra mossa" che proseguirà martedì 1 agosto in piazza Don Minzoni. Tante le persone che hanno raggiunto Modigliana per partecipare alla manifestazione, tra loro gli amici di Penna, promotori della raccolta fondi per sostenere la nostra ripartenza a sostegno delle attività musicali, a tutti loro un grandissimo ringraziamento". L'ingresso a Terra Mossa è sempre a offerta libera, l'area food and drink sarà attiva ogni giorno dal pomeriggio e gestita dalla Pro Loco di Modigliana nei locali del Mercato Coperto. Tutti gli incassi saranno destinati al fondo “Terra Mossa” gestito dalla Pro Loco e dedicato al sostegno delle attività culturali del paese. È possibile fare donazioni tramite il seguente codice iban: IT48B0854267870000000733257.