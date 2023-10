Dal sano divertimento l'iniziativa di solidarietà: donati portaflebo alla Pediatria di Forlì

Sono stati realizzati a mano dai ragazzi della cooperativa "Il Mandorlo". Sabato mattina sono stati donati alla Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, diretta dal primario Vittorio Valletta, due portaflebo. Tali sono stati acquistati grazie ai fondi raccolti durante le serate organizzate dal gruppo di Academia e durante gli eventi indiscoteca under 14 in collaborazione con il Controsenso, con Cosascuola Music Academy, associazioni dei genitori delle scuole medie e il progetto del sano divertimento Big Fun No Trip di Matilde Montanari. In futuro è prevista la donazione di altri sei dispositivi. Proprio sabato sera si ripartirà con l'Academia, mentre l'11 novembre ci sarà il Sunday Club con gli under 14.