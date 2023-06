Dal Soroptimist nuovi libri a disposizione dei bambini ricoverati in pediatria

Per la Giornata mondiale del Gioco, martedì 30 maggio Anabela Ferreira, past presidente e attuale segretaria del Soroptimist Club di Forlì, con alcune socie e Flavio Milandri, presidente dell’Associazione Fantariciclando APS, ha consegnato numerosi volumi (circa 160 tra narrativa, fiabe, raccolte sul corpo umano, animali, piante e scienze) per bambini e ragazzi degenti in Pediatria all’Ospedale Pierantoni, reparto forlivese dell’Azienda USL della Romagna, diretto dal dottor Enrico Valletta. I volumi sono stati raccolti grazie anche alla generosa collaborazione del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo di Forlì.

Questa iniziativa vuole essere un piccolo gesto di solidarietà per ricominciare a sperare dopo i giorni disastrosi dell’alluvione. Particolare soddisfazione è espressa da Ivonne Grimaldi, presidente del Club forlivese, mentre nella sala d’aspetto del reparto, dove si trova la piccola biblioteca, tanti sono stati i ringraziamenti del primario Valletta e del personale, che ha accolto calorosamente e con grande attenzione e disponibilità questo piccolo dono che contribuirà a rendere più “leggera” la degenza dei giovani pazienti.