Dalla festa della primaria Bersani mille euro per sostenere le scuole che sono state colpite dall'alluvione

E come ogni anno la scuola Bersani di Forlì ha organizzato la festa di fine anno, con un valore aggiunto: una raccolta solidale per sostenere le scuole che sono state colpite dall’alluvione. Per l’occasione tanti genitori, e non solo, si sono prodigati alla preparazione di una straordinaria varietà di prelibatezze preparate con cura che hanno allietato la festa. Un’atmosfera coinvolgente e divertente per i bambini e le loro famiglie, un momento di gioia, divertimento e connessione testimoniano la forza e la solidarietà della comunità scolastica grazie anche ad un’organizzazione impeccabile del Comitato dei Genitori, una squadra incredibile di individui che ha lavorato instancabilmente per coordinare ogni aspetto della festa.

Grazie alla generosità di realtà locali, la lotteria ha avuto un gran successo, premi straordinari che hanno aggiunto un tocco di eccitazione e sorpresa alla festa.

Non è mancata la presenza della dirigente scolastica Barbara Casadei (nella foto a destra) che, con bellissime parole di sostegno al Comitato dei genitori, ha commosso i partecipanti. Mercoledì è avvenuta la consegna ufficiale, con un assegno simbolico, di una parte della raccolta fondi che è stata devoluta all’Associazione Poldo and Friends che sosterrà, con un aiuto concreto, le scuole duramente colpite dall’alluvione e farà sì che i bambini possano tornaci in tutta serenità. Bene genera bene.