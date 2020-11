Dalle medie alle superiori: l'open day del Liceo Scientifico in videoconferenza

Sabato, in due turni pomeridiani, si svolgeranno i primi Open Day del Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli”: alle 15 sarà presentato il liceo Scientifico, alle 17.30 il liceo Scientifico ad indirizzo Scienze Applicate. In ottemperanza alla vigente normativa anti Covid, gli incontri si terranno in videoconferenza, con la possibilità, da parte delle famiglie, di prenotarsi attraverso un link disponibile sul sito della scuola. I prossimi appuntamenti sono previsti per sabato 5 dicembre (Sperimentazione Quadriennale e Sportivo); sabato 12 dicembre (Liceo Scientifico e Opzione Scienze Applicate); mercoledì 16 dicembre (Sperimentazione Quadriennale) e venerdì 18 dicembre (Sportivo).

"Per favorire una scelta consapevole da parte dei ragazzi e delle loro famiglie, il Liceo organizza anche quest’anno dei laboratori pomeridiani dedicati a discipline caratterizzanti il percorso liceale (Fisica, Scienze Naturali e Latino), condotti da docenti dell’istituto. In ottemperanza alla vigente normativa anti Covid, le attività si svolgeranno in videoconferenza - afferma il dirigente Susi Olivetti -. I ragazzi frequentati il terzo anno delle scuole secondarie di I grado possono iscriversi attraverso la sezione dedicata nel sito della scuola". Gli appuntamenti sono previsti per mercoledì 9 dicembre, ore 15-17 (Fisica e Scienze Naturali) e giovedì 17 dicembre, ore 15-17 (Latino e Scienze Naturali). Per maggiori informazioni si rimanda alla home page del sito www.liceocalboli.edu.it.