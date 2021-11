"Dare futuro alla memoria", Forlimpopoli celebra l’Unità nazionale. E invita tutti ad esporre il tricolore

Il 4 novembre di 103 anni si concludeva la Prima Guerra Mondiale e quel giorno è stato quindi come Giornata in cui celebrare l’Unità nazionale. Per assicurare la massima partecipazione possibile Forlimpopoli celebrerà questa giornata domenica, con un corteo che partirà alle 8.30 da Piazza Garibaldi per giungere alle 9 alla Basilica di San Ruffillo, dove si celebrerà la Santa Messa in ricordo dei Caduti, e quindi, alle 9.45 al cimitero comunale. Qui si terrà del Deposizione della Corona d’alloro alla Lapide commemorativa dei Caduti della Grande Guerra.

La manifestazione si concluderà quindi alle 10.30 in Piazza Garibaldi con la Deposizione della Corona d’alloro alla Lapide dei Caduti e con i saluti istituzionali. La celebrazione è organizzata dall’amministrazione comunale di Forlimpopoli, insieme al Comitato per la difesa e la divulgazione dei valori della Resistenza e al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli, nell’ambito delle iniziative di “Dare futuro alla memoria” per il 2021. Per il 4 novembre, Festa Nazionale, la popolazione è invitata ad esporre il tricolore italiano.