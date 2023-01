Coronavirus, il bollettino della settimana: 8 morti in provincia, dimezzati i contagi nel Forlivese

Otto morti e 524 nuovi contagi. Questo il dato, relativo alla settimana dal 6 al 12 gennaio, relativo all'andamento dell'epidemia da covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. In Emilia Romagna si sono registrati 5.350 casi, su un totale di 49.062 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 20.118 molecolari e 28.944 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 10,9%.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 40 (-13 rispetto alla settimana precedente, -24,5%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.101 (-386 rispetto alla settimana precedente, -26%). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto alla settimana precedente), 2 a Parma (invariato), 2 a Reggio Emilia (+1), 5 a Modena (-2), 11 a Bologna (-5), 5 nel Circondario Imolese (-2), 5 a Ferrara (invariato), 3 a Ravenna (-1), 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato), 3 a Rimini (-4).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi è di 56,1 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.059 nuovi casi nell’ultima settimana, seguita da Modena (748), Reggio Emilia (653); poi Ravenna (549), Parma (505), Ferrara (464), Rimini (438), Forlì (269, nella settimana dal 30 gennaio al 5 dicembre erano state riscontrate 516 positività), Piacenza (263), Cesena (255) e il Circondario imolese, con 147 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 65.113. I casi attivi, cioè i malati effettivi sono 16.661 (-3.175). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.520 (-2.776), il 93,1% del totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 8.433 in più rispetto alla settimana precedente, mentre sono 77 i decessi: 4 in provincia di Piacenza, 4 in provincia di Parma, 8 in provincia di Reggio Emilia, 18 in provincia di Modena, 20 in provincia di Bologna, 9 in provincia di Ferrara, 3 in provincia di Ravenna, 8 in provincia di Forlì-Cesena, 3 in provincia di Rimini e nessun decesso nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.088. Il prossimo bollettino sarà diffuso venerdì 20 gennaio.