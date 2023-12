Dieci centesimi per ogni scontrino di spesa: dal supermercato mille euro al Centro Donna

Mille euro per sostenere progetti e azioni di contrasto alla violenza di genere e di sostegno a donne in difficoltà: è questo il contributo che il Conad Stadium di Piazzale Falcone e Borsellino, di Forlì, ha donato al Centro Donna del Comune di Forlì, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione delle festività natalizie. La somma è stata consegnata dal socio Conad, Federico Fattini, all’assessora alle Pari Opportunità, Andrea Cintorino, e alla referente del Centro Donna, Giulia Civelli, ed è frutto della scelta dell’imprenditore di devolvere a questa finalità dieci centesimi su ogni scontrino emesso in cassa dall'1 al 3 dicembre scorsi.

Oltre al punto vendita Conad Stadium di piazzale Falcone e Borsellino, è stato coinvolto anche l’altro negozio Conad gestito dalla società di Fattini, il Tuday di via Regnoli. "Ogni anno, da ormai più di un decennio, in occasione delle festività di fine anno - commenta Federico Fattini - organizziamo una mostra d’arte nei locali del supermercato Stadium, che abbiniamo a una iniziativa di valore sociale, sostenendo realtà del territorio impegnate in iniziative di solidarietà, legate al bene comune, alla difesa dei diritti. Quest’anno non potevamo non scegliere il tema della violenza sulle donne, purtroppo ancora di drammatica attualità".

All’interno del supermercato continua inoltre fino al 6 gennaio la mostra “Cogitatio”, che porta tra gli scaffali le opere di una decina di artisti. Ad esporre Giovanni Fabbri, Alfonso e Nicola Vaccari, Graziella Giunchedi, Mauro Maltoni, Fabio Blaco, Miria Malandri, Gabriele Turci, Salvo Ferrante, Giuseppe Bertolino, Paolo Grande.