Donna di origine forlivese trovata tra gli scogli ad Ancona, lungo lavoro di recupero del corpo

E' di una 51enne originaria di Forlì, ma da tempo residente ad Ancona, il corpo ritrovato poco dopo le 12 di lunedì ad Ancona, sotto via Panoramica, sugli scogli tra la grotta azzurra e la seggiola del Papa, a due passi dal Passetto. La donna si era allontanata da casa il 17 dicembre, tanto che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. Il decesso, riconducibile alle utime 24 ore, sarebbe stato causato da una caduta sugli scogli.

A far scattare i soccorsi è stata una segnalazione arrivata al reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza che ha immediatamente allertato la capitaneria di porto. Così la task force si è messa subito in moto insieme ai sommozzatori dei Vigili del fuoco, per recuperare la salma. La stessa persona che ha allertato le forze dell'ordine aveva anche scattato una foto della donna senza vita avvolta dalla schiuma del mare. Al momento del decesso indossava un paio di anfibi neri, calze spesse e un giubotto invernale.

Raggiungere il cadavere è stato tutt'altro che semplice. Ci sono volute più di due ore per recuperarlo, a causa del mare mosso e della zona impervia, impossibile da raggiungere se non via mare. Alle ore 16.30 il corpo è sbarcato alla banchina uno tramite una motovedetta, è stato trasportato all'obitorio di Torrette dove è avvenuto il riconoscimento. Con sé non aveva alcun documento e neppure un cellulare. Dalla prima ispezione il medico legale ha riscontrato su braccia, gambe e testa numerosi graffi e tagli, probabilmente frutto della caduta. Dunque, la donna si sarebbe allontanata da casa e, passeggiando sugli scogli scivolosi, avrebbe perso l'equilibrio cadendo in acqua. Ora il cadavere è a disposizione dell'autorità giudiziaria che procederà con l'autopsia.