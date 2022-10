Donna vola giù in un fosso per diverse decine di metri: soccorsa con l'elicottero che la issa col verricello

Un volo di diverse decine di metri giù in un fosso mentre camminava lungo un sentiero: una brutta caduta per una donna che ha riportato diversi traumi, tra cui uno toracico e uno cranico. Particolarmente complesso il soccorso, che ha visto l'impiego del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco, questi ultimi con 4 mezzi e 9 unità di personale. I pompieri hanno utilizzato anche l'elicottero in dotazione al corpo, per issare la donna ferita col verricello, accompagnata dal medico specializzato. E' quanto capitato domenica intorno alle 12.15, ad una donna di circa 50 anni che stava effettuando un'escursione col marito.

Una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna ed il personale SAF (speleo alpino fluviale) del Comando Vigili del Fuoco di Forli, sono intervenuti in localita Campigna, per soccorrere una persona caduta in un fosso in una zona particolarmente impervia mentre passeggiava lungo un sentiero. Le squadre sono riuscite a raggiungere la signora, insieme al Soccorso Alpino, tramite le cooridante GPS fornite alla sala operativa Vigili del Fuoco ed hanno effettuato il recupero della ferita con manovre di derivazione speleo-alpina, immobilizzandolo in apposita barella a seguito di diversi traumi. La donna è sempre stata vigile durante le operazioni.

Una volta portata in zona sicura e valutate le condizione da parte del personale medico, la donna è stata caricata sull'elicottero dei Vigili del Fuoco, tramite verricello, insieme al medico del 118, e trasportata alla piazzola di atterraggio di Capaccio (Santa Sofia) per affidarlo al personale di Romagna Soccorso. L'elicottero è riuscito a completare l'operazione, nonostante in zona ci fosse del vento.