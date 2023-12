Dopo l'alluvione, torna il calendario dei negozianti di Vecchiazzano: "Le difficoltà ci rendono più forti"

"Anno difficile, il 2023 verrà ricordato per molto tempo, l'alluvione ha messo in ginocchio molti di noi ma eccoci di nuovo qua in posa per il nuovo calendario! Noi romagnoli siam fatti così, le difficoltà ci rendono più forti e ancor più altruisti" e così esce il calendario dei negozianti di Vecchiazzano 2024. Per il terzo anno consecutivo, infatti, 16 commercianti di Vecchiazzano si rimettono in gioco per una giusta causa.

Oramai è diventato un “classico” di Natale e molti lo aspettano per appenderlo nelle proprie case e al contempo fare una piccola donazione a chi ne ha bisogno. L'idea resta la stessa degli anni scorsi, il ritratto di ogni commerciante che si è prestato con un sorriso alla realizzazione di questo simpatico regalo di Natale. "Far parte di una comunità è l'insieme di piccole cose, di gesti, di un buongiorno al mattino a tutti quelli che incrociamo, è esser presenti nel nostro territorio e aiutarsi vicendevolmente, così chi comprerà il calendario aiuterà qualcuno e riceverà in cambio il sorriso di tutti quelli che ci hanno messo la faccia", spiegano gli organizzatori dell'iniziativa.

Le foto sono di Andrea Gorini, titolare dell'edicola del quartiere e fotografo. “Il 2023 è stato un anno molto duro, la nostra terra è stata messa a dura prova e nel mondo le guerre non hanno tregua ma è inutile fare la lista di tutte le brutture di quest' epoca e poi girar lo sguardo altrove, iniziamo dalle piccole cose, da una mano tesa a chi ha bisogno, facciamo quel che possiamo ma facciamolo, solo così pian piano le cose possono migliorare”, afferma Manuela Camprini di Atelier Uomo.

I calendari sono in vendita nei negozi che hanno aderito all'iniziativa e in edicola, al costo di 10 euro. Quest'anno il ricavato della vendita verrà donato a “Diabete Romagna”. Hanno partecipato: Andrea Gorini (Foto Edicola ), Cristian Sansoni (Agenzia Imm. Sansoni), Nelide e Pio Guerrini (Agriturismo La Quercia dei Tigl), Milena, Roberto e Manuela Dotti (Ristorante Il Panoramico), Michele Fabbri (La Cicceria), Giovanni Bucci e Gianni Rinaldini (Salus Dream), Enrico e Ida Drei Donà (Tenuta La Palazza), Daniela Vignali (Parrucchiera Un tocco in più), Carlotta Rossi (Veterinario Ravaioli), Valentino Locatelli e Alesandro Malaguti (Palestra Relab), Maria Teresa Lombardi (B&B Casa delle Ortensie), Manuela Camprini (Atelier Uomo), Matteo Dolcini (Farmacia Vecchiazzano), Tiziana, Ivan, Daniela, Giusi e Mariavittoria (Terzo Tempo), Simone Agatensi e Paola Donati (Panificio Agatensi), Emanuele e Fabio Gardini (Cioccolato d’Autore).