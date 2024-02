Dopo i lavori di Hera il tratto di Bidentina tra Civitella e Galeata sarà asfaltato: lavori per 100mila euro

Il tratto di Bidentina, interessato da lavori sui sottoservizi eseguiti da Hera, sarà riasfaltato entro metà marzo dalla ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella. I lavori, che interesseranno il tratto tra il chilometro 58 e il chilometro 59+240, avranno un costo di 100mila euro. "La Bidentina è un'arteria provinciale di primaria importanza e oggetto di investimenti importanti che verranno comunicati nelle prossime settimane - commenta Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese -. Le polemiche degli scorsi giorni di Luca Bartolini sono relative ad un tratto di strada, tra Civitella e Galeata, oggetto di lavori per la linea di trasporto del gas metano. I ripristini, previsti da tempo, avverranno nelle prossime settimane, perché interventi come questi tecnicamente non si realizzano durante l’inverso, anche se mite come questo".