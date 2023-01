Doppia rotatoria in viale Italia dove passa sotterraneo il canale di Ravaldino: al via il progetto

Un intervento da oltre un milione di euro - un milione e 150 mila euro, per l’esattezza - che migliorerà la viabilità in prossimità di viale Italia e che metterà in sicurezza il Canale di Ravaldino.

E’ un pacchetto corposo quello approvato, in una delibera, dalla Giunta comunale che, fra le altre misure previste, riguarda un punto della viabilità fortemente appesantito dal traffico e spesso teatro di incidenti, in corrispondenza delle scuole Dante Alighieri e Piero Maroncelli e, dunque, particolarmente sensibile. Nel contempo, sempre in prossimità delle scuole, è in fase di ultimazione un nuovo parcheggio in via Casamorata.

Il progetto prevede la realizzazione di una doppia rotatoria tra via Della Grata, viale Italia e via Casamorata, in una intersezione che ad oggi si presenta critica e che garantirà un più alto livello di sicurezza stradale e di sostenibilità ambientale. Questa doppia rotatoria permetterà a chi è in uscita dal centro storico, e proviene ad esempio da piazza Cavour o da piazza Duomo, di proseguire, lungo via Battuti Rossi , riducendo notevolmente il percorso verso Porta Schiavonia.

L’intervento prevede anche la messa in sicurezza del Canale Ravaldino, che attraversa semitrasversalmente via Della Grata, viale Italia e via Casamorata, intervento con il quale si andrà a consolidare la struttura del canale al di sotto di viale Italia. E’ prevista poi la messa in sicurezza delle intersezioni stradali e degli attraversamenti pedonali, con la realizzazione di dossi e incroci rialzati.

“Con questo intervento vogliamo rispondere alle richieste arrivate dai quartieri - spiega l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta - per il miglioramento della viabilità. Si tratta di opere che vanno a mitigare la velocità in viale Italia e che favoriscono un rallentamento e un miglioramento dei flussi vicino alle scuole, oltre a produrre un positivo effetto sulla sostenibilità ambientale, frutto della riduzione dei flussi veicolari”. L’assegnazione dei lavori è prevista nei prossimi mesi e la realizzazione è stata calendarizzata durante l’estate, dopo la chiusura delle scuole, per evitare disagi alle famiglie.