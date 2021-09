E' il primo giorno di scuola: "E' una delle esperienze più importanti della vita"

Lunedì mattina al suono della campanella bimbi e ragazzi hanno varchato la porta di ingresso delle scuole per iniziare un nuovo anno scolastico, un momento emozionante e importante. "Vorrei augurare a tutti loro un anno ricco di soddisfazioni, di amicizie, ma soprattutto un anno di crescita e di apprendimento, perché andare a scuola è una delle esperienze più belle ed importanti della vita", afferma il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci.

"Sarà il primo giorno per i piccoli delle scuole materne, della scuola privata parificata “Lega” così come per i ragazzi delle elementari, delle medie e delle superiori - prosegue -. Un grande ringraziamento ai dirigenti, agli insegnanti ed a tutto il personale scolastico che è al fianco dei nostri alunni e che con professionalità rende possibile l’apertura di un nuovo anno".